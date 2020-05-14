توقعات الطقس لنهاية الأسبوع… الحرارة تتخطى الـ35 درجة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة مع نشاط في سرعة الرياح أحيانا واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية وغبار في الأجواء ورياح ناشطة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع درجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل، وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة مع نشاط في سرعة الرياح أحيانا واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

السبت: مشمس إجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع ليصبح الطقس حارا مترافقا بانخفاض في نسبة الرطوبة واشتداد في سرعة الرياح. كما نحذر من اندلاع حرائق في الاحراج.

الأحد: مشمس مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 33 درجة، في الجبال من 19 إلى 32 درجة وفي الداخل من 16 إلى 36 درجة.

الرياح السطحية: شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

الانقشاع: جيد اجمالا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و70%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 21°م.

الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,38 ساعة غروب الشمس: 19,32