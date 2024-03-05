توقعات الطقس.. متقلب يترافق بارتفاع في درجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في توقعاتها أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ويستمر حتى مساء الاثنين حيث يستقر تدريجيا، على أن يعود متقلبا اعتبارا من يوم الأربعاء مع امطار متفرقة وثلوج على المرتفعات، ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

يشار إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22 درجة، طرابلس بين 11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم جزئيا يتحول مساء الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل. تهطل امطار متفرقة في المناطق الداخلية وتشتد أحيانا في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1900 متر، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنعدم الرؤية بشكل كلي.

– الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

– الأربعاء: غائم جزئيا يتحول مساء إلى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال. تهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية وتشتد أحيانا في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، مع احتمال حدوث برق ورعد و رياح ناشطة تصل أحيانا لحدود 55 كلم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج بدءا من 2000 متر، وتنحسر الامطار في الفترة المسائية مع استمرار ظهور الضباب على الجبال.

– الخميس: غائم جزئيا يتحول مساء الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة وامطار خفيفة ومتفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1900 متر في الفترة الصباحية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 8 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 45 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والامطار.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي:764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:6,04

-ساعة غروب الشمس:17,36