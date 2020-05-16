توقعات بموجة من الطقس الحار والجاف.. وتخوف من انداع الحرائق في الأحراج

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تجتاح لبنان ودول شرق المتوسط كتل هوائية ضخمة جدا وحارة, تؤدي الى موجة حرّ مع درجات حرارة فوق المعدلات بفارق كبير، ورياح نشطة في بعض المناطق (خصوصا السبت الأحد والاثنين) مع خطر نشوب حرائق.

من جهته أوضح الأب إيلي خنيصر، المتخصّص بأحوال الطقس، بأنّ منخفض البحر الأحمر غطّى الصحراء الإفريقية الكبرى بقيم ضغط متدنية، تصل إلى 1004hpa وتواجه هذه المناطق اشعة الشمس بشكلٍ شبه عمودي ما يؤدي الى تمدّد كتل مدارية حارة ولاهبة نحو اليونان وتركيا وليبيا ومصر، سيبدأ تأثيرها على لبنان وسوريا وفلسطين بشكل ملحوظ اعتباراً من يوم السبت ويستمر حتى مساء الخميس.

وسوف يقابل اشعة الشمس هذه، نشاط بالرياح الجنوبية الشرقية الجافة من شبه الجزيرة العربية، فتتحوّل اجواء البقاع والداخل اللبناني والسوري، الى ساخنة فتلامس درجات الحرارة بين البقاع ودمشق 37 و38 درجة بينما تستقر على الساحل على 34 درجة.

وأوضح أنّ طقس يومَي السبت والأحد مشمس وصافي وحار.

الحرارة على الساحل 33 درجة نهاراً و23 ليلا.

في البقاع: 36 نهاراً و20 ليلاً.

على الجبال 1200 متر: 31 نهاراً و19 درجة ليلاً.

على الجبال 2000 متر: 28 نهاراً و16 ليلا.

الرطوبة: بين 35 و55%.

الرياح: شمالية غربية دافئة سرعتها 5 كم في الساعة.

الضغط الجوّي:1011hpa.

البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 21