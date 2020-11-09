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توقعات طقس الأسبوع: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 12 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات، كما تهطل امطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق و رعد. وجاء في النشرة الاتي:

منخفض جوي جنوب جزيرة كريت يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى يوم الخميس حيث يستقر تدريجيا.

المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل .

– الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية ومن المتوقع ان تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ، تنحسر الأمطار خلال الليل.

– الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات، كما تهطل امطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق و رعد.

– الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات، كما تهطل امطار خفيفة متفرقة أحيانا.

– الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وتهطل امطار في المناطق الداخلية.

-الحرارة على الساحل من 16الى28 درجة، فوق الجبال من 11الى 19 درجة، في الداخل من 10 الى 22 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية – شرقية الى غربية، سرعتها بين 10و 40 كم/س.
– الانقشاع: متوسط على الساحل ، يسوء في المناطق الجبلية أحيانا بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70?
– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 6,05
– ساعة غروب الشمس: 16,38

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