توقف الملاحة في مرفأ طرابلس وإستمرار العمل في رصيف الحاويات

اعلنت ادارة مرفأ طرابلس، انه نظرا لسوء الأحوال الجوية، تتوقف الملاحة البحرية في المرفأ طوال اليوم، بحيث لا يمكن ادخال وإخراج السفن، كما ان العمل متوقف ايضا على ارصفة البضائع العامة والحبوب.

اما رصيف الحاويات فيعمل بشكل عادي، حيث يتم تفريغ السفينة cmacgm volga التابعة لشركة cmacgm الفرنسية من دون اي تأثير بالأجواء المناخية نظرا لتمتع المرفأ بمزايا تحميه من الرياح الشمالية والغربية.

ويشهد لبنان منخفضاً جوياً في هذه الأيام وسوء في الأحوال الجوية.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات، وتهطل الامطار الغزيرة خصوصا نهارا، مترافقة بعواصف رعدية وحبات من البرد احيانا ورياح شديدة. وتتساقط الثلوج لتلامس ليلا الـ 1800 متر.