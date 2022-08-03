توقف معمل معالجة النفايات في سينيق عن العمل.. إليكم التفاصيل

توقف عمال معمل فرز النفايات الصلبة في سينيق عن العمل واوصدوا بوابة المعمل بوجه الشاحنات المحملة بالنفايات بعدما نفذوا وقفة احتجاجية في المكان وذلك اعتراضا على عدم دفع مستحقات سابقة لهم والتأخير في صرفها، معتبرين انهم “عمال مياومون يعيشون كل يوم بيومه، فكيف لهم ان يؤمنوا قوت عيشهم اليومي اذا لم يتقاضوا مستحقاتهم”.

يشار الى ان توقف العمال عن العمل من شأنه ان يعيد ازمة النفايات الى الواجهة في صيدا، خصوصا ان شوارع مدينة صيدا تشهد منذ مدة تكدس وتراكم النفايات في المستوعبات، الامر الذي اثار استياء المواطنين الذين طالبوا بحل هذه الازمة خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وما تتسبب به من انتشار الروائح الكريهة والامراض .

ولاحقا اصدرت إدارة شركة IBC المشغلة لمعمل معالجة النفايات في صيدا بيانا اكدت فيه أنها “ملتزمة بدفع كافة مستحقات ورواتب وأجور المستخدمين فيه وذلك على الشكل الآتي:

– بالنسبة للأشهر الماضية بما فيها اشهر نيسان وأيار وحزيران 2022 ، تم تسديد جميع الرواتب المستحقة للعمال والمستخدمين .

– بالنسبة للرواتب عن شهر تموز 2022 بالإضافة إلى الجدول المستحق للعمال المياومين سوف يتم دفعها بتاريخ 7 آب 2022 .

– بالنسبة لباقي الزيادات المتوجبة بأثر رجعي على الشركة تجاه العمال والموظفين سوف يتم صرفها بتاريخ 22 آب 2022 .

واشارت الى ان “الدولة اللبنانية لم تدفع للشركة منذ أشهر طويل، وعلما أن جداول العمال المياومين التي تدفع كل أسبوعين تدفع بمواقيتها”.