توقيع اتفاقية تعاون بين نقابتي المهن البصرية والممرضين

وقعت نقابة المهن البصرية ممثلة بالنقيبة نسرين الأشقر ونقابة الممرضين والممرضات ممثلة بالنقيبة الدكتورة ريما ساسين قازان، رسميا إتفاقية تعاون تحت عنوان “نقابة تدعم نقابة”، في نقابة الاطباء، بحضور نقيب الأطباء البروفيسور يوسف بخاش، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، نقيبة القابلات القانونيات الدكتورة ريما شعيتو، نقيب أطباء الأسنان الدكتور رونالد يونس، نقيب المعالجين الفزيائيين الدكتور ايلي قويق، نقيب مختبرات الاسنان وليد جابر ونقباء المهن الطبية و الصحية.

واشار بيان، الى ان “الممرضين و الممرضات سيستفيدون من عروضات مميزة عند شرائهم أي نظارة طبية أو شمسية من المراكز البصرية المرخّصة و التي ترغب بالمشاركة في حملة “نقابة تدعم نقابة، في خطوة تعتبر عربون تقديرٍ لجهود الممرضين وتضحياتهم خاصة في هذه الأوقات العصيبة من قبل عائلة الجسم الطبي في لبنان”.