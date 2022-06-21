توقيع اتفاق استجرار الغاز بين لبنان ومصر.. فياض: لبنان بأمس الحاجة اليها

وقّع لبنان اتفاقًا لاستيراد الغاز مع ممثل عن شركة مصر القابضة للغاز الطبيعي في وزارة الطاقة، وذلك بحضور السفير المصري ياسر علوي.

وأكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنه “لما حصل هذا الاتفاق لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الاولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا الى تأمين زيادة للكمية”.

وأشار الى أن “هذا الاتفاق يؤمن تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات اضافية في لبنان وهو بأمس الحاجة اليها”.

بدوره، لفت ممثل السفير السوري في لبنان، إلى أنّ “في هذا الحدث الهام جدًا أشكر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، على ما قاله بحق سوريا، ومن باب التأكيد هذا ليس بجديد، سوريا كانت وما زالت بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد، سندًا رئيسيًا لأي مبادرة عربية حقيقية، ومنذ البداية أولينا كل الاهتمام لتحقيق مشروع استجرار الغاز، واليوم وقعناه”.

وأشار إلى أنّه “رغم الضغوط والصعوبات، بذلنا في سوريا جهدًا لتجهيز الخط الذي كان متعرضا لعدة ضربات، وقمنا بتجهيزه بوقت قصير وكنا على جهوزية من 6 أشهر، ونحن جاهزون لتمرير الغاز المصري، بدون أي تأخير، ونؤكد أنه لم يكن لدينا أي غاية لتحقيق مكاسب مادية من المشروع، بل كانت مبادرة منا لدعم الشعب اللبناني، ونحن جاهزون لتنفيذ الاتفاقية من الغد، وستكون نافذة بعد عرضها على السلطات السورية، ولا يوجد أي مشاكل قانونية بشأنها”.