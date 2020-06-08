توقيع بروتوكول هبة من السلطات الألمانية إلى الجيش اللبناني

وقع سفير ألمانيا في لبنان يورغ بيرغلن وقائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، بروتوكول هبة مقدمة من السلطات الألمانية إلى الجيش اللبناني، عبارة عن معدات وأجهزة طبية مخصصة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد بيرغلن عزم بلاده على “دعم لبنان وجيشه في التغلب على فيروس كورونا، إضافة إلى استمرارها بتقديم المساعدات وتعزيز الصداقة المتينة بين شعبي الدولتين”.

من جهته، أعرب عون عن شكره “العميق لدولة ألمانيا شعبا وجيشا، على هذه الخطوة التي ستساعد المؤسسة العسكرية في تطوير قدراتها الطبية لمواجهة الوباء وحماية عناصرها وعائلاتهم من خطر الإصابة”، لافتا إلى أن “هذا الدعم يأتي في سياق مبادرات سابقة أهمها المساعدات للقوات البحرية في الجيش التي عززت إمكانات حماية الحدود البحرية”. وأمل “استمرار التعاون مع الجيش الألماني لما فيه خير البلدين”.