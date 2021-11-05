توقيف أربعة مروّجين في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجة عمليات رصد ومتابعة مكثّفة لعصابات ترويج المخدّرات، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخي 1 و 2-11-2021، من توقيف /4/ مروّجين، في منطقتي الضّمّ والفرز، الزاهرية وشارع المطران، وهم كل من:

ع. خ. (من مواليد عام 1992، سوري)

ر. ح. (من مواليد عام 1996، سوري)

ج. م. (من مواليد عام 1998، لبناني)

م. س. (من مواليد عام 2001، لبناني)

ضُبط بحوزتهم /1،3/ كلغ. من مادّة حشيشة الكيف.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.