توقيف أشخاص في منطقتي القصر والدورة لجرائم مختلفة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 26 / 9 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القصر – الهرمل المواطن (ع.ق.) لإطلاقه النار على والده في منطقة سعدنايل بتاريخ 24/ 9 / 2022، ما أدى إلى مقتله.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة الدورة السوريين (س.ح.) و(ع.ع.) لتأليفهما عصابة خطف مقابل فدية مالية في محلة برج حمود، وقيامهما بتعاطي المخدرات والتجول من دون أوراق ثبوتية وقيادة دراجة نارية مسروقة. كذلك توجد في حق الثاني مذكرة توقيف بجرم ترويج عملة مزورة وبلاغ بحث وتحر بجرم الفرار من سجن قصر عدل بيروت بتاريخ 7 / 8 / 2022.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.