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توقيف أفراد شبكة لترويج المخدّرات تنشط في ساحل المتن

منذ 31 دقيقة
توقيف

توقيف

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صـدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات على مختلف الأراضي اللبنانية، ونتيجة المتابعة الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية جميع أفراد شبكة لترويج المخدرات تنشط في مناطق ساحل المتن، وتضم كل من:

م. ش. (مواليد عام 2000، لبناني، وهو الرأس المدبّر للشبكة)
ح. م. (مواليد عام 1983، سوري)
ع. ح. (مواليد عام 1999، سوري)
ب. س. (مواليد عام 1985، سوري الجنسية، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية)
على أثر ذلك، وُضعت خطة محكمة لتوقيفهم من خلال عملية متزامنة تحول دون فرار أي منهم، وتمكّن العناصر من ضبط كميات المخدرات التي يقومون بتخزينها وترويجها.

بتاريخ 18-12-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت دوريات من الشعبة من توقيف جميع المشتبه بهم ين منطقتي الروضة والدورة.

بتفتيشهم ومنازلهم تم ضبط في منزل الأول:

ما يفوق ال/1100/ غ. من مادة الكوكايين موزّعة على /550/ ظرفاً، زِنة الظرف الواحد حوالى /2/ غ.
كمية من حشيشة الكيف.
علبة بلاستيكية تحتوي على كمية من الكوكايين.
بالتحقيق معهم، اعترف الأول بتوزيع المخدّرات على المروجين الذين جرى توقيفهم، والذين اعترفوا أيضاً بالاستحصال على المواد المخدّرة من (م. ش.) المذكور، وترويجها لعددٍ كبير من الزبائن في محلتي رومية ونهر الموت.

كذلك جرى ضبط سيارتَين ودراجة آلية مع الموقوفين، تُستخدم من قِبلهم في عمليات ترويج المخدرات.

أودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

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