توقيف إمرأة تروج للمخدرات وابنها يعمل لصالحها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“نتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام امرأة مجهولة الهوية بتجارة المخدرات وتخزينها وتوزيعها على المروجين.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وتوصّلت إلى كشف هوية المشتبه بها وتحديد مكان إقامتها، وتدعى:

– ج. ب. (مواليد عام 1972، لبنانية)

بتاريخ 21-9-2022، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة لمنزلها في بلدة زكريت وتمكنت من توقيفها برفقة ابنها المدعو: – ج. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)

وبتفتيش المنزل ضبطت بداخله ما يلي:

– 9 أكياس من مادة الماريجوانا زنتها حوالى 1,8 كلغ

– 54 مظروفاً من مادة الكوكايين زنتها حوالى 191 غ

– 35 علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين زنتها حوالى 164غ

– 12 علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنتها حوالى 61 غ

– 4 علب كبيرة من مادة الكوكايين زنتها حوالى 88 غ

– ميزان الكتروني حساس عدد 4.

– كمية من الأوراق والمظاريف النايلون الفارغة التي تستخدم في عملية توضيب المخدرات.

– مبالغ مالية وهواتف خليوية.

باستماع (ج. ب.)، اعترفت بأنها تنشط في مجال تجارة وتوزيع وترويج المخدرات، كما تبيّن من خلال التحقيق تورط ابنها بعمليات تجارة وترويج المخدرات أيضا لصالح والدته.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.