توقيف اثنين من أفراد عصابة أقدمت على عدة عمليات سرقة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الساعة 14:٠٠ من تاريخ 8/7/2020 وفي محلة كفرحزير – الكورة، ونتيجةً للاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكنت قوّة من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف كل من:

و. ب. (مواليد 1988، لبناني) و ه. ب. (مواليد 2000، لبناني) للاشتباه بقيامهما بالسرقة من داخل سيارات، وسرقة محل معدّ لإصلاح السيارات (ميكانيك) عائد للمدعو (س. خ.) في محلة الحريشة-عكار، بواسطة الكسر والخلع.

وضُبط بحوزتهما كميّات كبيرة ومختلفة من قطع الغيار، وبطاريات، و5 آلات تسجيل عائدة لسيارات، وأدوات تصليح السيارات (عدّة).

وبالتحقيق معهما، اعترف (ه. ب.) لجهة قيامه بعمليات السرقة، بالاشتراك مع الموقوف الأول (و. ب.) و كل من: (م. ب.) و (خ. مجهول باقي الهوية، سوري الجنسية).

تم تسليمهما إلى فصيلة الهري-شكا مع المضبوطات، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص.

العمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.