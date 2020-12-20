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توقيف الرّأس المدبّر لإحدى العِصابات الّتي أرهَبَت المواطنين في عكّار

20 - ديسمبر - 2020
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:

ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين، وبخاصةٍ الخَطِرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية.

توافرت معلومات حول قيام عصابة بعمليّات ترهيب للمواطنين من خلال إطلاق النار من أسلحة حربيّة، اعمال البلطجة، فرض خوات وقطع الطّرقات في منطقة عكار.

على الاثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثّفة، رصدت قوة من المجموعة الخاصّة الرأس المدبّر لهذه العصابة، ويدعى:

م. ح. (مواليد عام 1993، لبناني)

وتمكّنت من توقيفه بتاريخ 16-12-2020 بعد مداهمة منزله في منطقة بقرزلا / عكار.

وقد تبيّن اّنه مطلوب للقضاء بموجب /10/ مذكرات عدلية بجرائم: محاولة قتل وإطلاق نار وحيازة اسلحة حربية ودعارة ومعاملة القوى الأمنية بالشدّة وغيرها.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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