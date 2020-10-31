استمع لاذاعتنا

توقيف سارقين سلبا محفظة مواطن تحتوي على ٣٧٠٠ دولار تحت تهديد السلاح

منذ 9 دقائق
مسدس

تحت تهديد السلاح، سرقا 3700 دولار من مواطن لبناني

A A A
طباعة المقال

أحيل الى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، محضر تحقيق حول تعرّض المواطن: ج. أ. (مواليد عام 1997، لبناني) -وهو معالج فيزيائي-لعملية سلب بقوة السلاح من قبل مجهولَين على متن دراجة آلية مجهولة المواصفات، وذلك أثناء عودته ليل تاريخ 3/10/2020 إلى منزله الكائن في محلة أوتوستراد السّيّد هادي نصر الله، حيث سلباه محفظة الجَيب التي تحتوي مبلغ 3700 دولار أميركي، وأوراقه الثبوتية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكّنت من توقيف المشتبه بهما، وهما:

ع. ب. (مواليد عام 2002، سوري)
ك. ب. (مواليد 2005، لبناني)
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما. كما تبيّن أنهما يتعاطيان المخدّرات.

أودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير التربية طارق المجذوب
    المجذوب يعلن موعد توفير أجهزة الكومبيوتر المحمولة في المدارس
    الهيئة اللبنانية للعقارات
    الهيئة اللبنانية للعقارات: لضرور اتخاذ الإجراءات قبل موسم الأمطار
    التيار الوطني الحر
    “الوطني الحر”: إسناد اكثر من حقيبة لوزير واحد ضرب لمبدأ الإختصاص

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مطهرات اليد
    مخاطر الـ”handgel” مقلقة… إليكم البديل الأفضل
    مرض خطير يهدد حياة الرجال
    مرض خطير يهدد الرجال … تعرفوا إليه
    كورونا اوروبا
    ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا