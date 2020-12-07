استمع لاذاعتنا

توقيف سارق بالجرم المشهود في عرمون

منذ 57 دقيقة
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقـات العامـة ما يلي البلاغ التالي:

بتاريخ 4-12-2020 ادعى لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي وكيل مستوصف طبي في سنتر شبلي الكائن في محلّة خلدة، ضدّ مجهول بجرم سرقة كابلات نحاسية وبطاريات.

من خلال المتابعة الفورية، تمكنت عناصر الفصيلة المذكورة من توقيف المشتبه به بالجرم المشهود، ويُدعى:

أ. ز. (مواليد عام ١٩٩٠، فلسطيني الجنسية)
ضُبط بحوزته أدوات تُستخدم في عمليات السرقة، ودراجة آلية مسروقة، وكابلات كهربائية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وأنه قام بسرقة الدراجة في وقتٍ سابق من محلّة البسطا.

تمّ تسليم الدراجة الآلية إلى مالكها، وأحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    حمد حسن
    كورونا
    حسن: حجزنا حوالى مليوني لقاح توزع مجانا على الاكثر عرضة للاصابة
    مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
    مياه لبنان الجنوبي: تعبيد طرق في بلدات عدة وصيانة مولدات كهربائية
    السفير دندن
    السفير فؤاد دندن: لم نتبلغ رسمياً بأي قرار يتعلق بوقف اعطاء تأشيرات دخول للبنانيين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ديانا فاخوري
    النشرة الإخبارية الأولى لـ”صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري
    لقاح كورونا
    تحديد مدة المناعة بعد تلقي اللقاح ضد كورونا
    صورة توضيحية من نسج الخيال لـ مثلث برمودا
    سبب صادم … خبير يكشف حقيقة اختفاء الطائرات فوق مثلث برمودا