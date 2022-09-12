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توقيف شبكة تهرّب الطحين المدعوم وتبيعه في السوق السوداء

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2022 12:00 مساءً
مستودع لتخزين الطحين

مستودع لتخزين الطحين

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملف الامن الغذائي في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، أعطيت الاوامر للعمل على تكثيف الجهود الاستعلامية للحد من عمليات بيع الطحين المدعوم في السوق السوداء، وكشف شبكات المتورطين بهذه العمليات وتوقيفهم.

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها هذه الشعبة، توصّلت الى كشف هوية أفراد شبكة تقوم بتهريب ونقل الطحين المدعوم من محافظة الشمال الى البقاع وبيعه بالسوق السوداء، ومن بينهم كل من:

ع. ح. (مواليد عام 1998، لبناني)
ع. أ. (مواليد عام 1992، لبناني)
بتاريخ 6-9-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيف الاول في محلة القبة والثاني في محلة التبانة وذلك على متن بيك أب نوع “هينو” عدد /2/ محمّلين بكمية /23/ طنًا من الطحين المدعوم.

بالتحقيق معهما، اعترفا أنهما من بين أفراد شبكة تقوم بتهريب ونقل الطحين المدعوم من محافظة الشمال الى البقاع وبيعه بالسوق السوداء، وانهما سبق ونفّذا /16/ عملية نقل كميات كبيرة من الطحين المدعوم الى منطقة بعلبك تقدر بحوالي /300/ طن من الطحين المدعوم تم بيعها في السوق السوداء.

أجري المقتضى بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق باقي المتورطين والعمل مستمر لتوقيفهم.

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