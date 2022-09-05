توقيف شخصين بجرم السرقة... إليكم التفاصيل

صدر عن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العامّـة البـلاغ التّالي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة من داخل سيارات في عددٍ من مناطق محافظة جبل لبنان، بحيث ورد الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بلاغات من مواطنين عن إقدام مجهولين على كسر زجاج سياراتهم وسرقة أموالهم وهواتفهم وأغراضهم الشخصية من داخلها، وذلك في أثناء ركنها على المسلك البحري الممتد من طبرجا لغاية عمشيت.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والتّقنية في الأماكن التي حصلت فيها عمليات السّرقة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الى كشف هويّات السارقَين، وهما:

و. س. (مواليد عام 1982، لبناني)

ب. س. (مواليد عام 1973، لبناني)

من أصحاب السوابق الجرميّة بقضايا سرقة من داخل السّيارات.

بتاريخ 30-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في طرابلس، على متن “فان” لون أبيض، يستخدمانه في عمليات السرقة.

بتفتيش منزلهما، تم ضبط أجهزة خلوية وحقائب مسروقة من داخل سيارات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ أكثر من /15/ عملية سرقة من داخل سيارات في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان، ولاسيما مارينا ضبية، طبرجا، جبيل وعمشيت، وذلك عن طريق قيامهما بمراقبة السّيارات التي يركنها أصحابها على المسلك البحري بالقرب من المطاعم والمسابح، ثم يعمدان الى كسر زجاجها في وضح النّهار وسرقة محتوياتها بطريقة سريعة، ومن دون لفت الأنظار.

سُلّمت الأغراض المسروقة المضبوطة الى أصحابها، وتمّ حجز “الفان”، المستخدم من قبلهما في عمليات السّرقة، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تُذكّر هذه المديريّة العامّة المواطنين الكرام بضرورة أخذ الحيطة، وعدم ترك أغراض (حقائب، أجهزة هواتف خلوية، أجهزة إلكترونية) في داخل سيّاراتهم، كي لا تتعرّض لكسر زجاجها والسّرقة من داخلها”.