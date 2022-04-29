توقيف شخصين سلبا المال من عامل محطة محروقات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لدى عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين، قرابة الساعة 23:0 من تاريخ 26-4-2022، بسلب مبلغ من المال من عامل محطّة محروقات في بلدة عاريا.

بالتاريخ ذاته، وبعد مرور نحو نصف ساعة، تمكنت العناصر من توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة من نوع مرسيدس لون أسود، أثناء محاولتهما اجتياز الحاجز، وهما كلٌ من:

– و. ب. (من مواليد عام 1987، فلسطيني)

– ع. س. (من مواليد عام 1990، فلسطيني)

ضبط بحوزتهما المبلغ المسلوب وقيمته أربعة ملايين ومائة ألف ليرة لبنانية، وقد اعترفا بما نسب إليهما.

أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.