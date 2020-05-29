توقيف شخصين في صيدا قاما بسرقات عدة في مختلف المناطق

توقيف
توقيف

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تمكنت عناصر من مفرزة استقصاء الجنوب، بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان من توقيف عصابة سلب وسرقة محترفة مؤلفة من شخصين هما ع.ق.ا وج.ق من البدو الرحل، وذلك بعد تتبع ومطاردة تخللها إطلاق نار عند كورنيش صيدا البحري انتهت بتوقيفهما.

ويشار إلى أن الموقفين عملا على تأليف عصابة سلب وسرقة، ونفذا عددا كبيرا من السرقات في منطقة الجنوب ومختلف المناطق، وقد تمت إحالتهما إلى فصيلة درك صيدا للتوسع في التحقيق معهما.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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