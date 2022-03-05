توقيف شخصين وضبط كمية من المخدرات 

في سلسلة مداهمات للجيش اللبناني لضبط التفلت الأمني وتوقيف المخلين بالقوانين، لا بد أن تتابع قيادة الجيش مداهماتها اليومية.

وقد أعلنت قيادة الجيش أن “دورية من مديرية المخابرات في منطقة السبتية أوقفت المواطن (م. ز) لحيازته كمية من المخدرات، كما دهمت دورية من الجيش منزل المدعو (ح ز) الكائن في منطقة الفنار – الزعيترية وأوقفته لاقدامه على اطلاق النار باتجاه دوريات للجيش، وضبطت داخل المنزل كمية من المخدرات وعدداً من الهواتف الخليوية وبندقية نوع بومب اكشن، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص”.