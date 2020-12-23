توقيف شخص هدّد صحافية بتفجير مكتبها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه بناءً لشكوى وردت لشعبة العلاقات العامّة في قوى الأمن الدّاخلي حول حضور أحد الأشخاص إلى منزل الصِحَافيّة غَدي فرنسيس، وتعرّضها للملاحقة والتّهديد بتفجير مكتبها والاعتداء عليها جسديًّا، ومن خلال الاستقصاءات، تمكّن عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من تحديد هوية المشتبه به، وتبيّن أنه من مواليد عام 1985 لبناني الجنسية.

وبتاريخ 18/12/2020، تم التّحقيق معه، واعترف بما نُسِبَ إليه وبأنّه مُعجب بالصِحَافيّة، وأنّه حاول التقرّب منها عبر التردّد إلى منزلها مرّاتٍ عدّة، بدون أن يقصد بالفعل تنفيذ تهديداته. وقد صَرّحَ بانّه لجأ إلى انتحال صفة عامل ديليفيري في المرّة الثانية، ليتمكّن من التّواصل معها بشكلٍ مباشر.

وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تم توقيف المشتبه به خلال ذلك اليوم، وتعهّد بعدم التعرّض للمدّعية مجدّدًا.