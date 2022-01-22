السبت 19 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 22 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف صائد الغزلان في الجنوب

منذ 10 دقائق
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” بتوقيف عنصر في الجيش اللبناني قد اصطاد سابقا غزالين في منطقة الجنوب. وقد تحركت وحدة في الجيش بعد شكوى مقدمة من الناشطة البيئية غنوة نحفاوي إلى وحدة مكافحة الصيد الجائر APU (التابعة لمركز الشرق الاوسط للصيد المستدام MESHC وجمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL بالشراكة مع منظمة CABS الدولية لمكافحة ذبح الطيور).

وقد تضمنت الشكوى صورا موثقة وفيديو لعنصر من الجيش اصطاد غزالين في منطقة الجنوب، تحركت غرفة عمليات الوحدة من خلال اتصالاتها ومتابعتها مع قيادة الجيش بالتعاون مع السيدة كلودين عون، وتم توقيف العنصر وأحيل إلى التحقيق.

اشارة الى أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها الغزال إلى الجنوب من جهة فلسطين، وهذا الغزال محمي دوليا.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

النائب علي بزي
بزي: الانتخابات النيابية مفصليّة… وجاهزون لخوضها
كاسترو عبدالله: للالتفاف حول الاتحاد الوطني لخوض معركة تصحيح الاجور
التيار الوطني الحر
الوطني الحر: مشروع الموازنة لن ينهضَ بالاقتصاد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

لقاح كورونا
ما حقيقة ملاحقة مدير فايزر وإلغاء جميع أشكال التلقيح لكورونا؟ إليكم الإجابة الحاسمة
انقطاع الكهرباء- تعبيرية
احذروا القاتل الصامت وقت انقطاع الكهرباء
الدولار
الدولار الأسود إلى مزيد من الانخفاض