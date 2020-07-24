توقيف صراف من دون ترخيص ومالك محطة محروقات في صور وبرمانا

توقيف
توقيف

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أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبنانيين: (أ.ف.م) يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزته المبالغ المالية المتداول بها و(ج.إ.أ) يملك محطة للمحروقات يقوم ببيع صفيحة البنزين من عيار 95 أوكتان على انها من عيار 98 أوكتان.

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“في إطار الحد من التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية وأسعار المحروقات، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في صور وبرمانا اللبنانيين: (أ.ف.م) يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزته المبالغ المالية المتداول بها. (ج.إ.أ) يملك محطة للمحروقات يقوم ببيع صفيحة البنزين من عيار 95 أوكتان على انها من عيار 98 أوكتان.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهما وإحالتهما مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية، وختم المحطة بالشمع الأحمر”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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