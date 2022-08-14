توقيف عدد من الأشخاص بتهمة السرقة في مناطق جنوبية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية عن حصول عدد من التوقيفات بجرم السرقة.

فقد تمكنت عناصر من شرطة بلدية كفررمان من إلقاء القبض على احد افراد عصابة سرقة سيارات فجر الأحد 14 آب، أثناء محاولته الهرب بسيارة من نوع كيا تحمل الرقم b590292 مسروقة من مدينة بيروت، وسُلّم الى الأجهزة الامنية المختصة.

وفي بلدة تول، أُلقي القبض على سارق لبناني الجنسية اثناء محاولته سرقة احد المنازل في البلدة.

كما ألقى عدد من أهالي الدوير القبض على سارق دراجات نارية وغيرها، اثناء محاولته سرقة منزل من آل حطيط في حي ريشوم وهو من بلدة تفاحتا – الزهراني.