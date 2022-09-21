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توقيف عدد من مروجي المخدّرات في الشمال

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2022 5:16 مساءً
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بنتيجة المتابعة اليومية التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، وبعد المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر هذا المكتب بتواريخ مختلفة من توقيف عدد من مروجي المخدّرات في مناطق: الكورة، القبة، ابي سمراء والميناء، وهم كلّ من:
– و. م. (مواليد عام 2001، لبناني)
– س. م. (مواليد عام 1991، لبناني)
– آ. ه. (مواليد عام 2003، مكتومة القيد)
– أ. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)
– م. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)
– ع. ش. م. (مواليد عام 1987، لبناني)

وضبطت بحوزتهم ما يلي:
/1,3/ كلغ من مادّة الكوكايين معدّة للترويج داخل /570/ مظروفاً، /14/ مظروفاً تحتوي مادّة باز كوكايين زنتها /29,4/غ، /كمية من مادّتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، ماكينة و”دفتر لف سجائر”، مسدّس حربي، ومبلغ مالي عبارة عن /100/ دولار أميركي و/6,516,000/ ليرة لبنانية.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدّرات لصالح أحد التّجار، العمل جارٍ لتوقيفه، كما جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقّه.
أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

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