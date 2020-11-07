توقيف عصابة أقدمت على العديد من عمليات السرقة في شحيم ومناطق أخرى

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه “بتاريخ 3-11-2020، سلّمت دوريّة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي فصيلة شحيم في وحدة الدّرك الإقليمي كلّ من: و. ف. (مواليد عام 2000، لبناني)، ع. ت. (مواليد عام 2003، سوري).

للاشتباه بقيامهما بعدّة عمليّات سرقة في المنطقة ومنها:

– حقيبة سوداء تحتوي على مبلغ من المال وأدوات منزليّة، من داخل شقّتين في منطقة شحيم.

– أسلاك كهربائيّة ومواد للبناء، وبيعها في مكان مخصص لتجميع الخردة في محلّة وادي الزينة.

– بطّاريات من أماكن متعددة.

– أدوات من داخل مدرستين.

بالتّحقيق مع الأوّل، اعترف بما نسب إليه وبتأليف عصابة سرقة بالاشتراك مع الثاني وشخص آخر، وبالقيام بعدة عمليات سرقة أخرى.

بتاريخ 5-11-2020، تمكّنت قوّة من فصيلة شحيم من توقيف شريكهما على طريق عام سبلين، ويدعى: س. ع. (مواليد 2002، لبناني)، المطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.

أحيلوا على مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.