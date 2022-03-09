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توقيف عصابة ترويج مخدّرات في طرابلس

9 - مارس - 2022
آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 2:46 مساءً
توقيف

موقوف

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ألقى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس القبض على ثلاثة مشتبه بهم بترويج المخدّرات في القبة، وهم : ز. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني) ر. ع. (من مواليد عام 1997، لبناني) ص. ح. (من مواليد عام 2003، لبناني) وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:

321غ من حشيشة الكيف
187 حبّة مخدّرة من أنواع مختلفة: (كبتاغون، وترامال، وترامادول)
81 غ. ماريجوانا
16 غ. من مادّة السالفيا
13 غ. باز الكوكايين
7 غ. كوكايين.
إضافةً إلى ضبط ميزان حسّاس، أظرفة شفّافة تُستخدم لتوضيب المخدّرات، ودفاتر ورق لف سجائر، ومبلغ مالي قدره 745،000 ليرة لبنانية، و98 دولاراً أميركياً.

وبالتاريخ ذاته، أوقف المكتب المذكور شخصين يُشتبه بترويجهما للمخدّرات في محلّة الميناء – طرابلس، وهما:

ع. ح. (من مواليد عام 1993، لبناني)
ع. س. (من مواليد عام 1994، لبناني)
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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