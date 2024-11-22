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توقيف عصابة سلب ونشل في بيروت

منذ 7 ساعات
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسرقة والنشل والسلب، وضمن سياق الخطة التي وضعتها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت للحد من هذه الجرائم، وعلى أثر ادعاء تقدم به أحد المواطنين لدى فصيلة رأس بيروت، بتاريخ 12-11-2024، ضد شخصين مجهولين يستقلان دراجة آلية أقدما على تهديده بواسطة مسدس حربي، وسلبا منه مبلغا، وهاتفه الخلوي، وذلك أثناء مروره على متن سيارته في محلة الروشة / طلعة “دبيبو”.

أعطيت الأوامر إلى عناصر المفرزة بغية القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وكشف الفاعلين وتوقيفهم.

بتاريخ 13-11-2024، توافرت معلومات لدى دورية من المفرزة حول تواجد أحد المشتبه بهما في محلة الرملة البيضاء، حيث تم توقيفه، بعد رصد ومراقبة دقيقة، وتبين أنه يدعى: م. ح. (مواليد العام 2005، فلسطيني).

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وعن مكان وجود أشخاص آخرين يقومون بعمليات سلب ونشل وسرقة.

ومن خلال الاستقصاءات والتحريات، جرى توقيف جميع أفراد العصابة، وهم كل من: ب. م. (مواليد العام 2001، مكتوم القيد)، ح. س. (مواليد عام 2008، سوري)
ع. م. (مواليد عام 2008، سوري)
د. ح. ح. (مواليد عام 2009، سوري)، ع. ش. (مواليد العام 2003، سوري)، وقد حضر المدعي إلى مركز الفصيلة المذكورة وتعرف إلى الأول والثاني وادعى عليهما بجرم تهديد وسلب. كما ادعى مواطن آخر ضد الموقوف (ح. س.) بجرم سلبه دراجته الآلية.

أحيل الموقوفون إلى المرجع المعني، للتوسع بالتحقيق معهم، عملا بإشارة القضاء المختص”.

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