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توقيف مروج مخدرات في الدوير النبطية

منذ 48 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات ترويج المخدرات وتوقيف المروجين، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا، في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام المدعو م. ح. (مواليد العام 1969، لبناني)، بترويج المخدرات في بلدة الدوير – النبطية. وبتاريخ 28/11/2020، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور بالتنسيق مع المجموعة الخاصة، تمكنوا من توقيف المذكور بعد دهم منزله.

وبتفتيش المنزل، عثر على: 2.614 كلغ من مادة حشيشة الكيف، 94 سيجارة ممزوجة بمادة حشيشة الكيف، 68 دفتر ورق لف، 3 موازين حساسة، مبلغ 2.000.000 ليرة. وأودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته”.

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