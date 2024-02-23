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توقيف مروج مخدرات في جلّ الدّيب

منذ ساعة واحدة
مروج المخدرات في محلة جل الديب

مروج المخدرات في محلة جل الديب

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة – أن “في إطار العمل المستمر الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى المكتب المذكور عن نشاط أحد المروجين في محلّة جلّ الدّيب”.

وأضافت في بلاغ: “على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تم تحديد هويته، ويُدعى ي. ز. (مواليد عام ١٩٨٢، سوري)”.

وتابعت: “بتاريخ 13-2-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة من المجموعة الخاّصة في وحدة الشّرطة القضائيّة ودورية من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي مداهمة لمكان إقامته، حيث أوقفته وضبطت كميّة /376/ غ. من مادّة الماريجوانا و/40/ غ. من مادّة الكوكايين مقسّمة في طبّات بلاستيكيّة وأوراقا وأكياسا من النّايلون، معدّة للتّرويج. بالإضافة إلى مبلغ من المال، ناتج عن بيع المخدّرات”.

التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

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