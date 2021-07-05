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توقيف مروّج مخدرات وضبط كمية منها

5 - يوليو - 2021
توقيف

توقيف

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صدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

بتاريخ 25-6-2021، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة المستمرة التي تقوم بها دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في الأماكن المشبوهة، لرصد تجّار ومروجي المخدّرات، تمكّنت إحدى دورياتها في محلّة الدكوانة / تل الزعتر من توقيف: خ. س. ا. (مواليد عام 2003، سوري) أثناء قيامه بترويج المخدرات سيراً على الأقدام في المحلة المذكورة.

بتفتيشه ضبط بحوزته علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين زنتها /3,8/ غ. ومبلغ مالي.

بتفتيش منزله، عثر بداخله على:

/19/ علبة بلاستيكية و/6/ أظرفة تحتوي على حوالى /95.5/ غ. من مادّة الكوكايين.
/24/ ظرفاً بداخلها /43،5/ غ. من مادة الهيرويين.
/8/ أظرفة تحتوي على مادة السالفيا زِنتها حوالى /41/ غ.
/188/ غ. من حشيشة الكيف.
كمية من الحبوب المخدّرة.
أوراق نقدية مزيّفة، بالعملتين اللبنانية والأميركية.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن في محلة الدكوانة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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