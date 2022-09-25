توقيف مروّج مخدرات ينشط في عدة مناطق في جبل لبنان

تمكنت دورية من شعبة المعلومات من إلقاء القبض على مروّج مخدرات ينشط في عدد من مناطق جبل لبنان.

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج ينشط في عددٍ من مناطق محافظة جبل لبنان، ويدعى: ف. ك. (من مواليد العام ١٩٩٦، سوري).

بتاريخ 13-9-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة جونية، حيث أوقفته، بالجرم المشهود في أثناء قيامه بترويج المخدّرات، وبعد أن حاول مقاومة عناصر الدورية. كذلك أوقفت برفقته أحد زبائنه، المدعو: ب. ن. (من مواليد العام ١٩٧٠، لبناني) بحقّه بلاغ صادر عن الإنتربول بجرم شِك من دون رصيد.

ضُبط في حوزة الأول: /3/ علب بلاستيكية في داخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 12،3غ، 49 مظروفًا من المادّة ذاتها زنتها حوالي 49 غ، 10 علب بلاستيكية تحتوي على “باز الكوكايين” زنتها حوالي 25 غ، مبلغ مالي وهاتف خلوي.

كذلك ضُبِطَ في منزله، في محلّة البوار: علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 4،2 غ، 31 مظروفًا بداخله مادة الكوكايين زنتها حوالي 50 غ، 5 علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 24،5 غ ومبلغ مالي.

اعترف الأول بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن في مناطق جبل لبنان، واعترف الثّاني بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.