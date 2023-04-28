توقيف مروّج مخدّرات في أحياء صيدا القديمة

في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وخاصة تجارة وترويج المخدرات.

بتاريخ 13-03-2023 توافرت معلومات لهذه المفرزة عن شخص ينشط بترويج المخدّرات في أحياء مدينة صيدا القديمة، حيث وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته ومكان تواجده ويدعى: أ. م. ع. (من مواليد عام 1995، فلسطيني الجنسية).

على الفور، توجَّهت دورية إلى المحلة، ونصبت له كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه، وضبطت بحوزته 14 مظروفًا بداخله مادَّة الهيرويين.

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات في الجنوب لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء.