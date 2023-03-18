توقيف مروّج مخدّرات واثنين من زبائنه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في محلة حاصبيا.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصة في الشعبة إلى كشف هويته وتحديد هوية اثنين من زبائنه، وهم كل من:

ح. ح. (مواليد عام 1995، لبناني) المروّج

م. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)

م. د. (مواليد عام 1998، سوري)

كما تبيّن أن الأول مطلوب بموجب عدة مذكرات عدلية بجرائم تجارة وتعاطي مخدّرات.

بتاريخي 14 و15-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهم، وبتفتيشهم ضبط بحوزة الأول كمية من مادتي السالفيا وحشيشة الكيف.

بالتحقيق معهم، اعترف الاول بقيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في منطقة حاصبيا، وباستماع الثاني والثالث اعترفا بما نسب اليهما لجهة تعاطي المخدرات والاستحصال عليها من (ح. ح.).

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.