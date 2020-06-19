توقيف مطلوب بجرم الترويج والاتجار بالمخدرات في المطار

مطار بيروت
مطار بيروت

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أوقف مكتب الشرطة السياحية في المطار، بالتنسيق مع فصيلة الضابطة الادارية والعدلية، المدعو أ.س. مواليد 1985 الذي في حقه خلاصات احكام عدة ومذكرتا القاء قبض بجرم الترويج والاتجار بالمخدرات.

وتم التحقيق معه وتسليمه الى المرجع القضائي المختص.

ونفذ مكتب الشرطة السياحية في المطار نفذ، بالتنسيق مع فصيلة الضابطة الادارية والعدلية، عملية نوعية بتوقيف المدعو أ.س. مواليد 1985 الذي في حقه خلاصات احكام عدة ومذكرتا القاء قبض بجرم الترويج والاتجار بالمخدرات. وتم التحقيق معه وتسليمه الى المرجع القضائي المختص.

 

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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