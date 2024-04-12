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توقيف مطلوب خطير بكمين محكم

منذ 37 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان أنه “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصّةٍ الخطرين منهم، وتحديد أماكن وجودهم، وتوقيفهم.”

وأضاف: “نتيجة الجهود الاستعلاميّة والميدانيّة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء في محلّة السّرايا العتيقة – طرابلس، ويُدعى: ف. ف. (مواليد عام 1997، لبناني)

يوجد بحقّه مذكّرتي توقيف بجرم محاولة قتل، مذكّرة توقيف بجرم ترويج مخدّرات وخلاصة حكم بجرم أسلحة، ومطلوب بجرم إطلاق نار في محلّة القِبّة.

أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته تمهيدًا لتوقيفه، بالتنسيق مع القضاء.”

وختم: “بتاريخ 31-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة تمكّنت دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكم في محلّة السّرايا العتيقة، أدّى إلى توقيفه، وضبطت هاتفه الخلوي.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.”

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