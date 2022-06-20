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توقيف مطلوب لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح أبو سلة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2022 4:43 مساءً
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“تاريخ 20 / 6 / 2022، أوقفت قوة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك المطلوب (ع.خ)، لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لصالح المطلوب (ع.ز) الملقب بأبو سلة.
سلّم الموقوف وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

و “ابو سلة” هو علي منذر زعيتر، معروف بأبو سلة نظرا لبيعه المخدرات لزبائنه عبر سلة ينزلها من شرفة منزله في الفنار.

انتقل من الفنار الى حي آل زعيتر في الشراونة منذ 5 سنوات. يعد من أكبر تجار المخدرات في لبنان ومن اخطر المطلوبين.

تعرض لما يزيد عن 10 عمليات دهم من قبل الجيش خلال السنوات الاخيرة تمكن من الفرار منها كلها بعد الاشتباك مع القوة المداهمة.

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