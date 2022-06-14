الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيف موظفين عن العمل على خلفية ادعاء النيابة المالية عليهم

منذ 3 ساعات
قاضي-تعبيرية
A A A
طباعة المقال

أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال “سمرندا نصار” مذكرة توقيف وجاهية في حق أمين السجل العقاري في الكورة مارون.م.

كما أصدرت قرارًا بوقف موظفين عن العمل، بعد إدعاء النيابة العامة المالية عليهم على خلفية قبول رشوة واستغلال نفوذ وإثراء غير مشروع.

وكانت القاضية نصار وجهت كتابًا، بواسطة وزارة العدل، الى وزير المالية، ورد على متنه الآتي:
“بتاريخ 14/6/2022، وفي سياق الدعوى رقم 629/8326/2022، تقرر منع المدعى عليهم المذكورين أدناه من ممارسة وظيفتهم العامة التي يزاولونها، سواء بالأصالة أو بالتكليف أو بالتعاقد أو بالفاتورة أو بالمياومة الى حين إنهاء التحقيق، وذلك بعد الإدعاء عليهم من قبل النيابة العامة المالية والإستئنافية بجرائم قبول رشوة واستغلال نفوذ وتبييض أموال وإثراء غير مشروع مع علمهم بالأمر.

أما المدعى عليهم فهم: مارون.م، بلال.ب، أكرم.م، أنطوان.ط، جورج.م ووسام.و.د.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيفات في الضاحية بجرائم سرقة سيارات وتعاطي وترويج
    جلسة مجلس النواب
    النواب المستقلون طالبوا رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات بأسرع وقت
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    التحقيق مع رياض سلامة يدخل نفقاً مظلماً بعد طلب القاضي أبو حيدر التنحي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا