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توقيف والدي الطفل الرضيع الذي عثر على جثّته في ⁧‫خلدة‬⁩

2 - فبراير - 2021
توقيف

توقيف

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة أنه بتاريخ 30/1/2021، وُجِدَت جثّة طفل رضيع مرميّة بين الأشجار على طريق فرعيّة في محلّة خلدة.

وعلى الفور، توجّهت دوريّة من فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي وباشرت بالتحقيقات، ونُقِلَت الجثّة إلى أحدى المستشفيات الحكومية في المنطقة.

ومن خلال الاستقصاءات والتحرّيّات، تبيّن أن الطفل وُلِدَ في مستشفى في الضاحية الجنوبية.

بالتاريخ ذاته، وبالتنسيق بين الفصيلة المذكورة ومفرزة استقصاء جبل لبنان، تم تحديد هوية الأم وتوقيفها، وتدعى م. ص. (مواليد عام 1997، سورية). وبتاريخ 31/1/2021، أوقف والد الطفل الرضيع في محلة بشامون، ويدعى م. خ. (مواليد عام 1993، سوري).

ومن خلال التحقيقات التي أُجريَت، تبيّن أنهما أقدما على رمي الطفل كونه نتيجة علاقة غير شرعيّة.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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