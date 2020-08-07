توقيف 12 مشتبها فيهم بقيامهم بعمليات سرقة في الأماكن المتضررة

توقيف
توقيف

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أوقفت دوريات من وحدة شرطة بيروت 12 شخصا للاشتباه فيهم بالقيام بعمليات سرقة في الأماكن المتضررة في بيروت من جراء انفجار المرفأ.

وفي هذا الإطار، كانت قوى الأمن الداخلي قد نشرت في هذه الأماكن ولا سيما في مناطق الأشرفية، الجميزة، مار مخايل النهر، ووسط بيروت، قوة مؤلفة من أكثر من 500 عنصر للقيام بحفظ الأمن والنظام ولمنع التعديات على الممتلكات الخاصة.

لذلك تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام عدم التردد في الإبلاغ عن أي شخص يشتبه به لجهة قيامه بمثل هذه الأعمال، للعناصر الموجودة في المكان أو الاتصال على الرقم 112″.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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