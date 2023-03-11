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توقيف 3 اشخاص بجرم سرقة مولدات كهربائية في زحلتا

منذ 19 دقيقة
توقيف منفذ عمليات سلب ونشل

توقيف منفذ عمليات سلب ونشل

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

من خلال التحريّات والاستقصاءات، تمكّنت مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، من تحديد مشتبه فيهما بجرم سرقة مولدات كهربائية من بلدة عين زحلتا بتاريخ 4-2-2023.

نتيجةً للمتابعة والرّصد، أوقفت عناصر المفرزة المذكورة بتاريخ 21-2-2023، سيّارة البيك أب المستخدمة في عملية السّرقة المذكورة، وعلى متنها:

ر. ط. (من مواليد عام 1996، لبناني) بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إشكال وإطلاق نار.
ع. ف. (من مواليد عام 1990، قيد الدرس)
بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بأن شقيقه المدعو (م. ط. من مواليد عام 2001) هو من قام بالسّرقة.

أوقف الأخير، بالتاريخ ذاته، واعترف بسرقة مولدّين كهربائيَين، بالاشتراك مع شخص آخر يدعى (ع. م. من مواليد عام 2000، سوري الجنسية)، متوارٍ عن الأنظار.

تمّ ضبط المسروقات وأعيدت إلى مالكها، بناءً على إشارة القضاء المختص، وعُمِّم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق الأخير، ولا يزال العمل جارياً لتوقيفه.

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