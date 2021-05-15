توقيف 4 فلسطينيين حاولوا اجتياز ‏الشريط الشائك‎

أوقف الجيش اللبناني اليوم السبت 4 فلسطينيين حاولوا اجتياز الشريط الشائك.
ووجهت إسرائيل، السبت، تحذيراً إلى لبنان، قائلة إنه “سيتحمل مسؤولية أي محاولة للمس بسكان إسرائيل”، وذلك بعد محاولات لاختراق الحدود وانتشار دعوات للمشاركة في تظاهرات هناك، فيما وضع الجيش اللبناني حواجز لمنع اختراق الحدود.
وتشهد منطقة مرجعيون الحدودية جنوبي لبنان، تدابير أمنية مشددة من جانب الجيش اللبناني الذي أغلق كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون، قبالة مستوطنة المطلة الإسرائيلية، الحدودية مع الجنوب اللبناني.
وأقام الجيش الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى الحدود اللبنانية، بعدما وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة إلى الفلسطينيين الموجودين على كل الأراضي اللبنانية، ومن مخيمات نهر البارد والبداوي والرشيدية وعين الحلوة، للتوجه إلى الجنوب على متن حافلات، للمشاركة في حركات احتجاجية عند الحدود، تضامنا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.