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توقيف 4 فلسطينيين حاولوا اجتياز ‏الشريط الشائك‎

15 - مايو - 2021
توقيف فلسطينيين حاولوا اجتياز الشريط الشائك

توقيف فلسطينيين حاولوا اجتياز الشريط الشائك

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أوقف الجيش اللبناني اليوم السبت ‏‎4‎‏ فلسطينيين حاولوا اجتياز ‏الشريط الشائك‎.‎

ووجهت إسرائيل، السبت، تحذيراً إلى لبنان، قائلة إنه “سيتحمل ‏مسؤولية أي محاولة للمس بسكان إسرائيل”، وذلك بعد محاولات ‏لاختراق الحدود وانتشار دعوات للمشاركة في تظاهرات هناك، فيما ‏وضع الجيش اللبناني حواجز لمنع اختراق الحدود.‏

وتشهد منطقة مرجعيون الحدودية جنوبي لبنان، تدابير أمنية مشددة ‏من جانب الجيش اللبناني الذي أغلق كل الطرق المؤدية إلى سهل ‏مرجعيون، قبالة مستوطنة المطلة الإسرائيلية، الحدودية مع الجنوب ‏اللبناني.‏

وأقام الجيش الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى ‏الحدود اللبنانية، بعدما وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة إلى ‏الفلسطينيين الموجودين على كل الأراضي اللبنانية، ومن مخيمات ‏نهر البارد والبداوي والرشيدية وعين الحلوة، للتوجه إلى الجنوب ‏على متن حافلات، للمشاركة في حركات احتجاجية عند الحدود، ‏تضامنا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.‏

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