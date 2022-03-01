توقيف 5 مروجي مخدّرات في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة لملاحقة وتوقيف مروجي المخدّرات، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخي 22و24-2-2022 من توقيف /5/ مروجين في محلتي باب الحديد والمنية، وهم كل من السوريين:

م. ق. (مواليد عام 1966)

ع. ق. (مواليد عام 1986)

م. ق. (مواليد عام 2003)

غ. ح. (مواليد عام 1986)

م. ش. (مواليد عام 1980)

وضبطت في منزل:

– (م. ق.)، /4/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، /1970/ حبة فراولة، آلة تستعمل لختم المظاريف.

– (م. ش.)، /4,5/ كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبأة داخل مدفأة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.