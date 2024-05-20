تيار الكرامة: الحملة ضد النازحين السوريين تؤسس لحرب أهلية

رد النائب فيصل كرامي، رئيس “تيار الكرامة”، على الحملة الموجهة ضد النازحين السوريين بتصريح قائلاً إنها غير مقبولة وتؤسس لحرب أهلية.

أكد كرامي أن النازحين السوريين يواجهون ظروفاً صعبة جعلتهم يلجؤون إلى لبنان، معرباً في الوقت نفسه عن تضامنه مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعاني منها لبنان.

وأرى أن الحل الوحيد في برمجة عودتهم بالتنسيق بالدرجة الأولى مع الدولة السورية، ومن ثم إقناع الدول الغربية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين بدعم وتسهيل هذه العودة ولو على مراحل.

أعود إلى الحملة التي تحمل شبهات عنصرية ومذهبية مقلقة وربما مرعبة، لأن الذين يقومون بها بعضهم يدرك وبعضهم لا يدرك أنهم يؤسسون لحرب أهلية تفوق أهوالها الحرب الأهلية التي شهدها لبنان على مدى 17 سنة.