تيار "الكرامة": لإنزال أشد العقوبات في حق المتطاولين على ديننا ورفع الغطاء عنهم

اعتبر مكتب الشؤون الدينية في تيار “الكرامة” في بيان، أنه “تحت عنوان الفن والترفيه، يطالعنا بعض شذّاذ الآفاق بالتعدّي والتطاول على ديننا وشريعتنا وقرآننا ونبينا محمد صلّ الله عليه وسلّم، وذلك دون حسيبٍ او رقيب”.

واستنكر “هذا التعدّي بأشد العبارات والاستهجان”، معتبرا أنه “من اجل الحفاظ على الأسرة، ولقطع الطريق بشكل حاسم على اي ردود فعل تجرّ الشارع وبشكل فردي الى ما لا تحمد عقباه”، ناشد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بأن “لا يتساهل مع هذا الاجتراء والتطاول على الاسلام وعلى سيدنا ونبيّنا محمد صلّ الله عليه وسلم، ونقف الى جانبه وخلفه في الادعاء على هذه الشرذمة، بالإضافة الى الطلب من المعنيين توقيف هؤلاء وانزال اشد العقوبات في حقهم وتجريمهم ومن يقف خلفهم، بالاضافة الى رفع الغطاء عنهم وسوقهم الى العدالة، ليكونوا عبرة لمن تسوّل له نفسه التطاول على المقدّسات، وذلك حفاظاً على العيش المشترك في لبنان، وحفاظاً الدين والاسرة والقيم الاخلاقية والفطرة السليمة”.