تيمور جنبلاط: المطلوب اليوم هو إعلاء مصالح لبنان على سواها من استراتيجيات

أكد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط “اننا نمر بمرحلة وطنية دقيقة وحساسة، تتطلب منا جميعا تفادي التوترات الوطنية وعدم إثارة المزيد من الخلافات والابتعاد عن الشحن والتحريض في القضايا التي تحتاج إلى نقاش وطني وعقلاني، كموضوع النازحين السوريين، وموضوع اللامركزية الإدارية التي وإن كنا نرى ضرورة اعتمادها، باعتبارها مسألة إدارية وانمائية تتصل بتوفير مستوى أكبر من الخدمات للمواطنين ولا تهدد وحدة المجتمع اللبناني ونظامه السياسي، إلا أننا نرى في تحصين ساحتنا الداخلية رأس الأولويات بوجه ما يتهددها من مخاطر وأزمات اقتصادية واجتماعية ومالية ومعيشية”، داعيا الى “مقاربات وطنية مسؤولة تضع البلد على سكة الأمل بدل انتظار الخارج وجولات الموفدين المختلفة، والشروع بدل ذلك بالبحث عن مخارج تكسر حدة التعطيل القائم، لانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة جديدة تعمل على اجتراح الحلول المطلوبة بغية عدم إبقاء الوطن في مهب العواصف والسيناريوهات المتعددة”.

ورأى في تصريح على هامش لقاءات السبت في قصر المختارة، أن “المطلوب إعلاء مصالح لبنان على سواها من استراتيجيات وتحمل جميع الكتل البرلمانية مسؤولياتها الوطنية والدستورية امام التاريخ والأجيال وضرورة العمل على انجاز الاستحقاقات بالسرعة المطلوبة”.

وكان جنبلاط عرض مع وفود اهلية واجتماعية وروحية وبلدية زارته قضايا خدماتية وانمائية ومطلبية عدة، بحضور النائبين هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ومن بينها وفد من بلدة مشمش في عكار، طرح باسمه إمام البلدة الشيخ أكرم قمر الدين والمختار صالح محمد الكردي ومدير المدرسة الرسمية احمد علوية مسائل تربوية تتعلق بتطوير المدرسة، ومثله وفد من بلدة القاع ضم ادارة المدرسة وفاعليات من البلدة، قدم باسمه رئيس البلدية السابق خالد بو عز الدين مطالب تربوية، ووفد من أولياء الطلاب في جامعة عاليه الوطنية عرض قضايا مطلبية تخصهم.

كما التقى جنبلاط وفداً من المياومين في مهنيتي شحيم وبرجا في اقليم الخروب لعرض مطالبهم وطرح معاناتهم، واستمع الى مطالب وفود من حاصبيا، الفرديس، كفرنبرخ وعين زحلتا.

ومن زوار جنبلاط في المختارة، وفد من عائلة الطحان في دير القمر مقدرا دوره، ووفدان احدهما فرنسي وآخر سياحي جالا ايضا في ارجاء القصر ومكتبته العامة.

واجتمع الى وفد من قطاع المهندسين في جمعية الخريجين التقدميين عرض له قضايا متصلة بالمهنة وطلب منه السعي لتمديد مهل الافادات العقارية المتعلقة برخص البناء. وتلقى في هذا المجال سلسلة من المراجعات.