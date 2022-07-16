تيمور جنبلاط: حماية ثروات لبنان لا تكون بتعريضه لمزيد من الأخطار

دعا رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط بعض الأطراف إلى التوقف عن تحميل لبنان ما لا يحتمل فوق الأزمات المتراكمة التي أنهكت اللبنانيين دون استثناء، مشددا على أن حماية ثروات لبنان لا تكون بتعريضه لمزيد من الأخطار، بل بعملٍ وطني مشترك يقارب كل الاستحقاقات والملفات بجدّية وحزم وحسم حمايةً لفرصة الإنقاذ الأخيرة المتاحة والمتمثلة بالإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وبالإجراءات التي تؤمن للمواطنين مساراً مختلفاً عن المسار الانحداري القائم.

وشدّد النائب جنبلاط على ضرورة الاسراع في إنجاز تشكيل الحكومة ولاحقاً انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإطلاق عجلة الإصلاح والانقاذ المطلوبين، مؤكداً أهميّة إيلاء البرامج الاجتماعية الاهتمام الكافي، سواء المشاريع التي أُطلقت أو تلك التي تنتظر التمويل مثل البطاقة التمويلية. وهذه البرامج كفيلة وحدها برفع جزء من المعاناة عن كاهل المواطنين المكشوفين على أوضاع أكثر سوءا، داعيا المجلس النيابي في هذا المجال الى “إقرار القوانين التي تساهم في هذه العجلة وفي مقدمتها مشروع الموازنة العامة”.

وأمام وفد من اتحادات بلديات ورؤساء بلديات في الشوف التقاه ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة، طالب جنبلاط “باعطاء البلديات حقوقها المشروعة ومستحقاتها المالية من الصندوق البلدي المستقل وعدم الانتظار اكثر، رأفة بالناس وبالمؤسسات في ظل الظروف القاسية التي تمر على البلد”.

وكان طلب كلا من رئيسي اتحادات اقليم الخروب الجنوبي جورج مخول والسويجاني يحيى ابو كروم في كلمتيهما باسم الاتحادات والبلديات من النائب جنبلاط التدخل لدى وزارة المالية من اجل دفع المستحقات عن السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك المشاريع التنموية للبلديات المتوسطة والصغيرة والمساعدات الاجتماعية للموظفين، من اجل الحفاظ على المسار العام للبلديات والدور الفاعل التي تقوم به في سد ثغرات الوزارات وغيابها عن المهام المنوطة بها. وقد كلّف جنبلاط عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله الذي شارك في اللقاء متابعة الملف لدى وزارة المالية والمعنيين لتحصيل حقوق البلديات.