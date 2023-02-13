تيمور جنبلاط: سيعود معمل الكهرباء في مطمر الناعمة للعمل

غرّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي”، النائب تيمور جنبلاط على حسابه عبر “تويتر”، كاتبا، “بعد طول انتظار ومتابعة، وكما وعدنا أهالي منطقة الغرب، انتهت عقبات النكد السياسي والتأخير الإداري وغير الإداري”.

وتابع، “سيعود معمل الكهرباء في مطمر الناعمة للعمل، علّ ذلك يخفف جزءًا من معاناة أهل المنطقة وحاجتهم للكهرباء”.

وبعد طول انتظار ومتابعة، وكما وعدنا أهالي منطقة الغرب، انتهت عقبات النكد السياسي والتأخير الاداري وغير الإداري، وسيعود معمل الكهرباء في مطمر الناعمة للعمل، علّ ذلك يخفف جزءًا من معاناة أهل المنطقة وحاجتهم للكهرباء. — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) February 13, 2023